ХК «Ижсталь» победила «ЦСК ВВС» со счетом 6:4 на выездном матче

Хоккейная команда «Ижсталь» победила самарскую «ЦСК ВВС» со счетом 6:4 в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров». 12 октября в 14:00 по ижевскому времени «Ижсталь» продолжит выездную серию матчем с казанским «Барсом».

Счет открыл хоккеист «Ижстали» Рауль Якупов, однако самарская команда сравняла счет спустя три минуты. Для восстановления преимущества сталеваром понравилось 30 сек. — 1:2. В начале второго периода Илья Епищев обыграл голкипера летчиков и увеличил разрыв в счете до двух шайб. Самарской команде удалось вернуться в игру забив шайбы на 26 и 33 мин. Второй период завершился с равным счетом – 3:3. В третьем отрезке игры хозяева вышли вперед, но через 20 сек. наши забили — 4:4. Потом «Ижсталь» забросила еще две шайбы, на 50-й минуте Петр Яковлев забил победную шайбу. В концовке Евгений Петриков отправился на скамейку штрафников за задержку соперника. Выходя из штрафного бокса он отправил шайбу в ворота «ЦСК ВВС» с центра площадки.

«Игра была насыщенная, динамичная, с обилием острых моментов и голов. Где-то атака преобладала над обороной у обеих команд. Что порадовало у нашей команды — это правильная реакция на пропущенные голы: живая лавка, друг друга поддерживали, верили, что можем ещё. Ребята, в принципе, старались сыграть на победу.»,— отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

По данным таблицы ВХЛ с начала регулярного чемпионата «сталевары» провели 12 матчей, из них шесть выиграли и шесть проиграли. Последний матч домашней серии регулярного чемпионата прошел в Ижевске 4 октября с командой «Кристалл».