КНДР показала на парада новую межконтинентальную ракету «Хвасон-20»

Северная Корея представила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20» на военном параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Мероприятие состоялось на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Парад открыл сводный военный оркестр, за которым последовали церемониальные перестроения, барабанное шоу и поднятие государственного флага под звуки гимна и артиллерийский салют из 21 залпа. На торжестве присутствовали генеральный секретарь ТПК и руководитель КНДР Ким Чен Ын, а также руководители партий и правительств дружественных стран и зарубежные делегации.

По данным ЦТАК, колонны на параде символизировали историю и традиции армии КНДР, включая подразделения, участвовавшие в боях в Курской области, а также гвардейские части, спецназ и войска стратегического назначения. Вслед за танками «Чхонма-20» и самоходными гаубицами прошли новейшие наступательные системы. Среди них — реактивные системы залпового огня калибра 600 мм, стратегические крылатые ракеты большой дальности, комплексы с беспилотниками и зенитно-ракетные комплексы.

Кульминацией парада стало появление межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-20», которую ЦТАК назвал «самым могущественным ядерным стратегическим вооружением» страны. Во время демонстрации ракеты, уточняет ЦТАК, «ликование зрителей достигло максимума».