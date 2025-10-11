Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, какие высокотехнологичные гаджеты разрабатывают для того, чтобы помочь избавиться от перегрузки на работе и качественно отдохнуть дома.

Стресс и усталость будет написана на лбу. Команда из Техасского университета разработала для этого электронную татуировку: она крепится к голове и способна отслеживать умственную нагрузку в режиме реального времени.

Устройство тонкое, гибкое, ее черная извилистая дорожка напоминает узоры в стилистике киберпанк. Напичканная электроникой тату следит за движениями глаз и мозговыми импульсами, передавая данные на компьютер.

Работает она по принципу обычного электроэнцефалографа, то есть того самого шлема с проводами, но значительно легче, удобнее в использовании и отчасти симпатичнее. Как ожидается, и стоить она будет не так много: менее $200 за весь набор, с чипом и батареей.

Авторы исследования уверены: такая технология поможет пилотам или медикам противостоять выгоранию и даже предупредить катастрофу, когда обычное анкетирование с вопросами в духе, как вы себя чувствуете, не всегда могут показать истинную картину.

После ученые рассчитывают, что прибор будет оповещать владельца о чрезмерной умственной нагрузке, и он сможет вовремя переложить свои задачи на коллег или искусственный интеллект.

Возможно, и в офисе, где об усталости вслух говорить обычно не принято, такая татуировка станет находкой. Мало того, что из толпы выделяет, но и начальство, видя такую картину, все поймет… А электронное тату будет аргументом в борьбе за отпуск.

Медики из канзасского университета раздали участникам эксперимента по $50 и отправили их в супермаркет. Условия были просты. Как и в реальной жизни, на полках были одни и те же товары разных производителей. Например, молоко одной марки получили от обычных коров, тот же продукт другого бренда, как сообщалось, был взят от животных, которым в пищу был добавлен гормон роста. С яйцами те же нюансы.

Цена на эти продукты могла быть одинаковой или немного отличаться. Ученые не обнаружили связи между теми товарами, которые предпочли участники эксперимента и их идеологией. Но мозговая активность, замеченная во время выбора в супермаркете, позволила поставить политический диагноз с точностью до 95%. Например, левая островковая доля была наиболее активна у республиканцев. Эта доля, как считается, отвечает за субъективные оценки и ощущения.

А у демократов усерднее работало предклинье и верхняя лобная извилина. Эти участки задействованы в процессах эпизодической памяти, самосознания и внимания. Выбранные продукты и оставшиеся деньги американцы забрали домой. А эксперимент позволил ученым в очередной раз предположить, что партийная принадлежность имеет биологические корни. То есть это базовые механизмы, которые включаются, даже когда человек делает выбор, не связанный с политикой.

Личные криокамеры, инфракрасные сауны на мансарде и аппараты кислородной терапии вместо духовых шкафов — Financial Times сообщает о новом тренде на рынке элитной недвижимости, который, по словам авторов статьи, скоро станет стандартом в жилищных комплексах.

И тогда застройщикам будет недостаточно оснащать апартаменты бытовой техникой, даже самой модной и передовой. Маст-хэвом станут так называемые комнаты долголетия. Это наполненные гаджетами пространства, которые обещают если не вечную молодость, то как минимум — заботу о здоровье, альтернативу домашним спортзалам и спа-комплексам.

Например, издание рассказывает об одном из таких устройств. Human Regenerator напоминает больничную койку из футуристических фильмов, она занимает примерно столько же места как обычная кровать, и ее базовая модель стоит около €100 тыс. Сюда можно направиться после сна, пристегнуть руки и ноги к контактным аппликаторам, а машина тем временем будет работать с телом. В частности, как заверяют создатели, с помощью технологии воздействия холодной плазмы организм ждет упоительное восстановление.

Эксперты в области функционального здоровья отмечают, что клиенты все чаще обращаются за советами, в том числе по вопросам дизайна дома. И застройщики, видя этот интерес, тоже привлекают специалистов, особенно в таких городах как Лондон, Лос-Анджелес или Дубай, чтобы они помогли интегрировать гаджеты для омоложения в пространство. Возможно, скоро такие комнаты долголетия станут весомым рекламным аргументом на рынке элитной недвижимости.

Поздний вечер, соцсети, короткие видео одно за одним мелькают перед глазами бесконечной лентой. И ее алгоритмы продуманы таким образом, что за фразой «еще пять минут и спать» могут следовать пару часов скроллинга.

В середине мая TikTok встроил функцию «Медитации в ночное время» в свое приложение. Как писали СМИ, такое решение было связано с судебными исками со стороны пользователей. Они были недовольны, что TikTok разрушает психическое здоровье, особенно детское, не иссякающим потоком котиков, модных танцев и мемов.

Теперь после 10 вечера TikTok, как в сказке, будет превращаться, но не в тыкву, а в блюстителя гигиены сна. Вместо будоражащих видео пользователей будет ждать спокойный голос, дыхательные упражнения и расслабляющая музыка, а также призывы к осознанности, вроде «время выключить свет и лечь спать».

Эта функция по умолчанию работает у всех, кто младше 18ти лет, а взрослые смогут самостоятельно включить ее в настройках. К слову, сами подростки не против такого бережного контроля. Как сообщили в TikTok, 98% молодых людей, которые принимали участие в тестировании функции, оставили ее работающей, даже когда эксперимент закончился.

Жизненный тупик, полное отсутствие вдохновения, неподъемная задача на работе… И вдруг в голове точно вспышка…Как справиться с трудностями по щелчку пальцев, ученые пока не придумали, зато им удалось зафиксировать, что именно переживает мозг в момент озарения.

Группа американских и немецких исследователей с помощью МРТ наблюдали за мозговой активностью испытуемых, пока они разгадывали визуальные головоломки и анаграммы. Результаты этого эксперимента публикует журнал Nature Communications.

После участников эксперимента спрашивали: как именно они справились с задачами: долго размышляли или ответ пришёл в виде озарения? Чем внезапнее появлялось решение, тем ярче был всплеск активности. А во время самого сильного инсайта мозг переживал настоящее световое шоу.

Помимо того, что это непередаваемо приятно, ученые доказали и пользу озарения: их выводы пригодятся, например, в образовании. Решения, которые сопровождала вспышка, оставались в памяти надолго. И все неожиданные открытия можно использовать как катализатор для прочных воспоминаний.

Теперь осталась мелочь — выяснить, как все это стимулировать. Пока на это есть несколько ответов: менять обстановку, пробовать новые подходы, побольше гулять, переключиться, но самое главное — это расслабиться и не ждать, что инсайт придет.

Анна Кулецкая