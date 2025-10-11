Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о начале общенационального сбора подписей против «военных планов» Евросоюза. По его словам, Европа стремительно приближается к боевым действиям.

«Нас ждет жаркая осень... Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена»,— написал Виктор Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Венгерский премьер подчеркнул, что его страна не поддерживает политику, из-за которой ЕС «развязал» против Венгрии кампанию по дискредитации. «Арсенал широкий: обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические манипуляции»,— уточнил господин Орбан.

Венгрия, убежден премьер, не может оставаться в стороне и должна четко выразить свою позицию. Венгерский народ еще раз покажет, что не хочет войны, добавил Виктор Орбан. Поэтому по всей стране и начался сбор подписей против военных планов ЕС. «Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр!» — заключил политик.