В Перми ушел из жизни известный журналист и краевед

11 октября в одной из больниц Перми скончался Вячеслав Дегтярников. Господин Дегтярников больше тридцати лет проработал в прикамских СМИ, в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей» и «Урал-Информ», радио «Эхо Перми» и радио Sputnik Пермь. Также Вячеслав Дегтярников известен как краевед. Он вел ряд научно-просветительских передач на телевидение и радио. Также Вячеслав Дегтярников — автор нескольких фильмов на историческую тематику ряда громких журналистских расследований.

