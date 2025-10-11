Жительница Петербурга за полгода отдала мошенникам 26,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители разыскивают мошенников, которые за пять месяцев украли у 71-летней пенсионерки 26,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Как рассказала женщина в полиции Красногвардейского района, с мая по сентябрь ей неоднократно звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками различных учреждений и силовых структур. Злоумышленники убедили пенсионерку, что необходимо задекларировать имеющиеся у нее деньги, чтобы сохранить имущество. По их указаниям женщина несколько раз встречалась с курьерами в разных районах города и передавала им крупные суммы денег.

Общий ущерб превысил 26 млн 512 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).