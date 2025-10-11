Армия России ударила по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовали вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ударах участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Атаке также подверглись места хранения вооружения и военной техники ВСУ в 148 районах в зоне спецоперации, сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 95 беспилотников самолетного типа.