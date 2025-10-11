В Ярославской области ожидается сильный дождь

Местами по региону в период с 18:00 11 октября до 6:00 12 октября пройдет сильный дождь. Об этом предупредило министерство региональной безопасности.

В связи с ухудшением погоды областное ГУ МЧС сообщает о возможных нарушениях в работе коммунальных систем и транспорта, подтоплениях участков, увеличении случаев травматизма среди населения.

По прогнозу гидрометцентра, в частности, в Ярославле дожди начнутся в ночь на воскресенье и задержатся на всю неделю. В некоторые ночи возможен снег. Температура воздуха днем составит плюс 5…7 градусов, ночью — плюс 1…2.

Алла Чижова