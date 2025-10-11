RMF FM: ЕС хочет освободить Польшу от приема мигрантов по миграционному пакту

Евросоюз планирует освободить Польшу от обязательств по приему мигрантов из других стран ЕС на основе миграционного пакта, принятого в мае 2024 года. Об этом сообщила RMF FM.

Миграционный пакт предусматривает систему квот на размещение мигрантов в странах ЕС и возможность уплаты взносов в специальный фонд при отказе принимать их на своей территории.

По информации радиостанции, итоговое решение по этому вопросу может быть принято до 15 октября. Таким образом, пояснили в RMF FM, ЕС «отблагодарит» Польшу за прием около 1 млн украинских беженцев с 2022 года.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о решении Варшавы не исполнять положения миграционного пакта, касающиеся приема мигрантов из других стран ЕС. Аналогичную позицию высказывал также польский премьер-министр Дональд Туск.