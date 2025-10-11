В Москве 16-летняя девочка подожгла квартиру под влиянием мошенников

На северо-востоке Москвы в квартире жилого дома на улице Коненкова произошел пожар. Возгорание началось, когда 16-летняя девочка пыталась вскрыть сейф родителей по указанию мошенников, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сначала мошенник позвонил девочке, объявил, что ей пришла посылка, и попросил сообщить код из СМС. Позже злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и угрожал уголовной ответственностью родителям ребенка. Он велел подростку установить на телефон приложение для видеоконференций и под контролем мошенников найти деньги в квартире.

В итоге подросток обнаружила дома 105 тыс. руб. и закрытый сейф. Чтобы вскрыть сейф, мошенники приказали ей купить болгарку. Когда девочка начала пилить петлю болгаркой, вспыхнул пожар. Ее госпитализировали.

В прокуратуре призвали родителей проводить с детьми беседы о мошеннических схемах, объяснять, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать по телефону передавать деньги, устанавливать приложения, проводить «онлайн-обыски» или перемещения по городу. Все подобные требования — признаки действий злоумышленников, которые необходимо пресекать. Ведомство рекомендовало детям сразу прекратить разговор и рассказать о случившемся родителям.