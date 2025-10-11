В Дагестане сгорели два склада общей площадью в 2,2 тысячи квадратных метров

В селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана вечером 10 октября произошел крупный пожар на складах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РД.

Возгорание охватило два здания размерами 60 на 20 метров и 50 на 20 метров, общая площадь горения достигла 2,2 тыс. квадратных метров. Пожарные расчеты МЧС России оперативно прибыли на место и смогли локализовать огонь благодаря слаженным действиям, что предотвратило дальнейшее распространение пламени.

Пострадавших нет, жертв удалось избежать. Причины возгорания в официальных сообщениях ведомства пока не уточняются. Сейчас сотрудники МЧС продолжают работу на месте инцидента, чтобы полностью ликвидировать очаги пожара и избежать повторного возгорания.

Станислав Маслаков