На Северной железной дороге возросло число случаев вандализма

На объектах Северной железной дороги (СЖД) в 2025 году зафиксировано 36 правонарушений с признаками вандализма, что на 14 случаев больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в СЖД.

22 случая были связаны с повреждением объектов железнодорожной инфраструктуры, семь из них зафиксированы в Ярославской области. Так, на станции Молот в Ярославле 27 сентября, предположительно, четверо подростков повредили стрелочный перевод, что привело к задержке трех поездов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще 14 правонарушений — это разрисовка поездов и объектов СЖД. Из них 13 случаев выявлены в Ярославской области. В частности, вандалы разрисовали «Электричку болельщика», которая привозит костромских болельщиков на игры ХК «Локомотив» в Ярославль.

Алла Чижова