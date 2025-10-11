Daily Express: западное оружие на Украине бессильно перед российскими ракетами

Иностранные системы, включая американские ЗРК Patriot, не справляются с усовершенствованными российскими ракетами. Об этом пишет британская Daily Express со ссылкой на украинских официальных лиц.

Как уточняет издание, российские ракеты способны совершать резкие маневры на конечном этапе полета, что сбивает с толку системы ПВО ВСУ. Бывший украинский чиновник назвал это «гейм-чейнджером» («изменением правил игры») для России.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ВСУ перехватывают все меньше российских ракет, атакующих объекты украинского ВПК. Показатель в сентябре снизился до 6%.