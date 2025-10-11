В Пятигорске подросток на самокате пострадал в аварии с иномаркой

В пятницу, 10 октября, около 16:40 в Пятигорске водитель автомобиля Chery сбила 10-летнего мальчика на электросамокате, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Ребенка доставили в больницу с травмами, после осмотра врачи назначили амбулаторное лечение.

За рулем иномарки была 28-летняя местная жительница с семилетним стажем вождения, которая ранее не имела нарушений ПДД. По информации УГИБДД Ставропольского края, женщина находилась в трезвом состоянии. Обстоятельства ДТП уточняются.

Станислав Маслаков