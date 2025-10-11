В Татарстане годовой план по ремонту объектов здравоохранения выполнили на 89%

В Татарстане годовой план по ремонту объектов здравоохранения завершен на 89%, из 226 объектов работы продолжаются в шести стационарах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

В культурной сфере продолжается ремонт сельского дома культуры в Мензелинском районе, где работы завершены на 98%. Ремонт трех других учреждений культуры завершен на 86%. В сфере молодежной политики ремонт охватил 34 объекта, включая два детских оздоровительных лагеря, выполнение достигло 96%.

Из 20 спортивных объектов в работе остается один — спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» в Казани, где выполнение работ составляет 73%.

Влас Северин