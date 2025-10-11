В Астрахани пойдут под суд бывшие сотрудники УФНС за служебный подлог

В Астрахани суд рассмотрит в отношении бывших сотрудников регионального УФНС уголовное дело о служебном подлоге (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

В служебном подлоге обвиняются бывший начальник одного из отделов регионального УФНС и два инспектора. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Фигуранты незаконно привлекли предпринимателей к административной ответственности без фактического проведения выездного обследования. Они сделали это путем внесения в протоколы об административных правонарушениях ложной информации.

Павел Фролов