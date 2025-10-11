На Черным морем произошел разряд молнии в 10 раз мощнее нормы

Мощный разряд молнии силой тока 376 килоампер зафиксировали 10 октября над горами около Адлера. Его можно было принять за работу объектовой системы ПВО, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

За одним разрядом последовала еще серия молний 100-200 килоампер. При этом обычно сила тока молний не превышает 20-30 килоампер.

Кроме того, из-за циклона «Барбара» на черноморское побережье Кавказа за сутки обрушилось 80% октябрьской нормы. Аномальные ливни, уточнил синоптик, прошли в районе Имеретинки, Адлера, Солохаула, Горной Карусели 1500, Красной Поляны, Сочи и Кичмая.