Водителей свадебного кортежа в Самаре привлекли к ответственности

Водителей нашумевшего в пятницу свадебного кортежа, который промчался по центральным улицам Самары, нарушая ПДД, задержали и привлекли к ответственности. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятницу в региональных Telegram-каналах сообщалось, о свадебном кортеже, который на большой скорости мчался по центральным улицам города, нарушая ПДД, выезжая на «встречку», постоянно пересекая «двойные сплошные», беспрестанно сигналя. Очевидцы сообщали, что почти у всех автомобилей или отсутствовали госномера, или на номерах были закрыты цифры.

Ведомство отмечает, что в ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции выявлена видеозапись, на которой зафиксированы нарушения ПДД на улицах Самары, «полицейские незамедлительно отреагировали на публикацию, направив экипажи ГАИ на место происшествия».

Всего сотрудники ГАИ задержали пятерых водителей автомобилей из свадебного кортежа (жителей Самарской области). Все они привлечены к административной ответственности за выезд на «встречку» (4 ст. 12.15 КоАП, штраф до 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода); за установку на автомобиль стекол, светопропускание которых не соответствует требованиями техрегламента (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, штраф 500 руб.); за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, штраф 1,5 тыс. руб.), а также за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков или с нечитаемыми госномерами (ч. 2 ст 12.2 КоАП РФ, штраф 5 тыс. руб. или лишение прав). Также составлены протоколы по факту отсутствия полисов ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, штраф 800 руб.).

Андрей Васильев