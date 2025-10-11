Ростовского чиновника оштрафовали за задержку ответов на жалобы жителей
Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону провела проверку соблюдения законодательства по рассмотрению обращений граждан, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Выяснилось, что два заявления в районное управление ЖКХ остались без ответа в срок, что нарушает требования Федерального закона №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан". По инициированной прокуратурой проверке директор учреждения получил административный штраф по статье 5.59 КоАП РФ.
Минтруд и прокуратура предупреждают, что несоблюдение сроков и формального качества рассмотрения обращений грозит чиновникам наказаниями в виде штрафов от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Виновные обязаны не только устранить нарушения, но и системно обеспечивать своевременное реагирование на обращения населения.