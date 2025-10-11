В Электростали загорелся склад на площади 1500 кв. м

В подмосковной Электростали произошел пожар на складе. Возгорание удалось локализовать на площади 1,5 тыс. кв. м, также пожарные остановили открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

На складе частично обрушилась кровля. Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара участвуют 55 сотрудников спасательной службы и 17 единиц техники. Также применяется высотная техника.

По данным МЧС, здание расположено на ул. Рабочая, 8А. Конкретного обозначения на карте у этого места нет.