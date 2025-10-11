СФР выплатил единое пособие более чем 60 тысячам семей с детьми в Удмуртии

Более 64 тыс. семей с детьми в Удмуртии получили единое пособие с начала года, сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

Пособие назначается тем семьям, у которых средний доход на человека меньше прожиточного минимума (ПМ) в регионе проживания. ПМ в Удмуртии в 2025 году составляет 15 782 руб. на душу населения, 17 202 руб. для трудоспособного населения.

«Для получения выплат минимальный годовой доход каждого родителя должен быть не меньше четырех МРОТ 89760 руб.»,— говорится в сообщении.

Выплаты соответствуют 50%, 75% или 100% ПМ в регионе: