Врачи обследовали троих детей после взрыва в доме в Волгоградской области

После взрыва в частном доме в Волгоградской области из-за острой реакции на стресс обследованы трое детей. Их направили на амбулаторное лечение. Пострадавший при взрыве мужчина находится в больнице им. Фишера, он в стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в областном комитете здравоохранения.

Предварительно, боеприпас взорвался в гараже частного дома в поселке Степной в Ленинском районе области. Боеприпас могли обнаружить при незаконных поисковых работах. В результате два человека погибли, еще один госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следователи продолжают работать на месте.