Пермская может начать выпуск пива под своим брендом

Владелица пермской сети пивных магазинов «Хмельсолод» Ольга Субботина подала заявку на регистрацию бренда «Пермское Premium». Об этом свидетельствует информация на сайте znakoved.ru. Наименование планируется использовать в рамках одного класса МКТУ — для производства пива и безалкогольных напитков.

Связаться с госпожой Субботиной «Ъ-Прикамье» не удалось, она не ответила на звонок по известному редакции телефону. На опубликованной эмблеме указано, что под регистрируемым брендом будет выпускаться светлое пиво. На znakoved.ru содержится информация только об одном товарном знаке, оформленном на Ольгу Субботину,— наименовании сети пивных магазинов «Хмельсолод».

ООО «Хмельсолод» было зарегистрировано в 2019 году. Компания занимается подачей напитков, а также оптовой и розничной продажей пивом. Единоличным учредителем и руководителем общества является Ольга Субботина. Согласно Rusprofile, компания находится в процессе реорганизации путем присоединения к другому юридическому лицу. Госпожа Субботина также действует в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности ИП — производство сухарей, печенья и прочих сахарных хлебобулочных изделий. По данным 2ГИС, в Перми сейчас действует 90 филиалов сети «Хмельсолод».