В Башкирии за сутки 11 человек пострадали в ДТП

За последние сутки в Башкирии зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, из которых 6 произошли в Уфе, сообщил минтранс республики. В результате аварий пострадали 11 человек, жертв нет.

АО «Башавтотранс» сообщило, что среди их транспорта не было ДТП с пострадавшими. По данным Южного автовокзала, были приостановлены 5 рейсов.

В международном аэропорту Уфы не зафиксировано происшествий, угрожающих безопасности. Однако три рейса были задержаны. На Куйбышевской железной дороге также не было инцидентов.

Олег Вахитов