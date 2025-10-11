Владельца «Питьсбурга» в Сарапуле привлекут за незаконную продажу алкоголя

В одном из баров «Питьсбург» в Сарапуле зафиксировали факт незаконной продажи алкоголя ночью на вынос (без вскрытия тары). Об этом в Telegram сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Точкой на ул. Гончарова, 44, владеет ООО «Вайтфокс». Ведомство собирает материалы для привлечения компании к административной ответственности. «Организации может быть назначен штраф до 300 тыс. руб.»,— говорится в сообщении. Минпромторг проводит проверки регулярно.