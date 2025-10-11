В Ульяновской области отражена атака трех БПЛА

Дежурными средствами ПВО над территорией Ульяновской области отражена атака трех вражеских БПЛА, сообщил в субботу утром губернатор региона Алексей Русских.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

По словам губернатора, места падения зафиксированы на территории южных районов области, пострадавших и повреждений имущества нет, на месте работают спецслужбы.

Ночью с пятницы на субботу, в 3:53 Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани в связи с опасностью появления в зонах аэропортов БПЛА. К 6:00 утра ограничения были сняты. В период ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших авиарейсы в Самару. Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч утренний рейс «Аэрофлота» SU-1217 в Москву отменен, еще пять авиарейсов задержаны. В Ульяновске задержаны два авиарейса.

Андрей Васильев, Ульяновск