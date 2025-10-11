У заболевших школьников из Трехгорного нашли норовирус

В Самаре завершены лабораторные исследования по вспышке кишечной инфекции у учеников школы №110 из Трехгорного. Во всех образцах пациентов выявлен норовирус. Сейчас в стационаре остаются десять человек, остальные лечатся амбулаторно. Об этом сообщил глава Трехгорного Данил Громенко. Власти уточнили, что заболевание не связано с качеством продуктов питания.

Дети, госпитализированные ранее в Самаре, скоро отправятся домой на поезде. Их педагог сотрудничает с РЖД для переоформления билетов без дополнительной платы. Также будет организован мониторинг состояния детей в пути.

В Трехгорном с 8 октября госпитализировали с кишечной инфекцией десять учеников школы №110. Еще 16 учащихся отправили в больницу в Самаре. Их сняли с поезда во время поездки в Железноводск.