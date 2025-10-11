В Пермском крае планируется открытие всесезонного яхтенного глэмпинга рядом с Оханском. Рабочее название глэмпинга — «Счастье на Каме». Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Основатель проекта «Pleshkoff Family» Никита Плешков выкупил выставленные на продажу 1 октября туристические домики «А-фрейм» из пермского центра отдыха «Полазна». Их перевезут на новое место, но площадка под будущий глэмпинг пока не определена. На данный момент рассматриваются два варианта рядом с Оханском. Также, помимо трёх домов «А-фрейм», в будущем глэмпинге можно будет остановиться в доме-сфере.

Приступить к строительству планируется с началом яхтенного сезона — весной, а завершить работы к осени — в августе-сентябре. Глэмпинг будет всесезонным, зимой гостей будут обучать кайтингу.

По словам самого Никиты Плешкова, в Пермском крае пока нет подобных проектов, а в целом по России такие услуги можно найти только в яхтенном глэмпинг-парке «Точка Немо» в Ярославской области.