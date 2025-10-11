В Ставрополе на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку

Вечером 10 октября около 19:40 на улице Артема в Ставрополе 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля Volkswagen, сообщает госавтоинспекция региона.

Пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. За рулем машины был 22-летний житель соседней Республики, который находился в трезвом состоянии и не имел штрафов или нарушений ПДД за последние два года.

В результате наезда девушка получила травмы головы и ноги, её госпитализировали в городскую больницу для оказания помощи. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции края.

Станислав Маслаков