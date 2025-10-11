В Саратовской области прокуратура помогла работникам детсада получить выплаты

Работники МБДОУ «Детский сад с. Балтай» получили выплаты за медосмотр после личного вмешательства прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

О нарушении трудовых прав господину Филипенко рассказал на личном приеме представитель коллектива сельского детского сада. Выяснилось, что работники проходили обязательный медицинский осмотр на свои денежные средства, администрация не возмещала траты.

Перед 10 работниками сформировалась задолженность в размере 24,5 тыс. руб. Прокуратура внесла представление начальнику отдела образования администрации Балтайского района. В итоге работникам выплатили деньги, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов