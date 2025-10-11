Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Молот» одержал победу над аутсайдером

В третьем матче выездной серии игр «Молот» в чемпионате ВХЛ обыграл ХК «Челны». Итог поединка 3:2. Пермяки, в целом, спокойно провели игру, но позволили сопернику приблизиться к себе в третьем периоде и создать напряженную концовку. Голами в составе «Молота» отличились Дмитрий Аржавин и дважды Илья Роговский.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Теперь подопечные Альберта Мальгина в воскресенье сыграют в Альметьевске с местным «Нефтяником» и вернуться в Пермь, где через неделю будут принимать питерское «Динамо».