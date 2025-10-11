Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие возбудило дело после гибели двух человек при взрыве под Волгоградом

Среднеахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в поселке Степной Ленинского района (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, в гараже на территории одного из частных домовладений поселка Степной произошел хлопок, что привело к гибели двух мужчин и травмированию еще одного. Трагедия могла случиться из-за детонации боеприпаса, который граждане, вероятно, нашли во время незаконных поисковых работ.

Среди погибших хозяин частного дома. Как рассказали очевидцы, мужчины разбирали снаряд для последующей сдачи в пункт приема металлолома.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, трагедия произошла вечером накануне, 10 октября, погибшим 35 и 36 лет, в больницу увезли 48-летнего мужчину. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. На место происшествия выезжал и.о.прокурора Ленинского района Виктор Банько.

Павел Фролов