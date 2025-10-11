Следствие возбудило дело после гибели двух человек при взрыве под Волгоградом

Среднеахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в поселке Степной Ленинского района (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, в гараже на территории одного из частных домовладений поселка Степной произошел хлопок, что привело к гибели двух мужчин и травмированию еще одного. Трагедия могла случиться из-за детонации боеприпаса, который граждане, вероятно, нашли во время незаконных поисковых работ.

Среди погибших хозяин частного дома. Как рассказали очевидцы, мужчины разбирали снаряд для последующей сдачи в пункт приема металлолома.

По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, трагедия произошла вечером накануне, 10 октября, погибшим 35 и 36 лет, в больницу увезли 48-летнего мужчину. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. На место происшествия выезжал и.о.прокурора Ленинского района Виктор Банько.

Павел Фролов