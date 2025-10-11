Два человека погибли в аварии в Новошешминском районе Татарстана
Вечером 10 октября в селе Слобода Волчья Новошешминского района Татарстана произошла авария, в которой погибли две женщины-пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: Прокуратура Республики Татарстан
По предварительной информации, около 21:30 водитель автомобиля Opel Astra выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta.
В результате столкновения пассажирка Opel Astra и пассажирка Lada Granta скончались на месте происшествия. Водитель Lada же получил травмы различной степени тяжести.