Один человек погиб и двое пострадали на пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае

Крупный пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Сосновобрске Красноярского края в ночь на 11 октября. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, его площадь составила около 2 тыс. кв. м.

«В результате пожара погиб один человек, двое пострадали. 28 жильцов находятся в пункте временного размещения»,— говорится в сообщении ведомства. Утром пожар был ликвидирован.

В главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили, что погибла женщина. Сотрудники управления проводят проверку обстоятельств случившегося.

