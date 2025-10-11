Шоу «Звездные хиты», концерт Ильи Соболева и юбилейный тур «Арии»

Где можно увидеть шоу «Звездные хиты», среди участников которого — Клава Кока, группы Dabro и «На-На», когда состоится стендап-концерт Ильи Соболева и что ждет фанатов «Арии» в рамках юбилейного тура группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

11 октября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Музей и коллекции. Япония». Проект стал третьим в серии выставок «Музей и коллекции», где в одном пространстве собраны предметы из фондов музея и частных собраний страны. Экспозиция содержит более 150 предметов. В ее основе — частная коллекция Марии Гращенко из Санкт-Петербурга. Выставка дополнена предметами из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея, коллекциями основателя чайного пространства «Дом живого чая» Ивана Полоусова и Центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Выставка доступна с 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Локомотив-Арене» выступит рок-группа «Ария» с юбилейным туром в честь своего 40-летия. Музыканты исполнят хиты разных времен. Творческий багаж группы включает 13 полноформатных альбомов и более 10 концертных релизов. Начало в 20:00.

12 октября (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В концертном зале им. Маяковского выступит стендап-комик Ирина Мягкова. Она представит новый сольный концерт. В начале прошлого года стендап-комик выпустила концерт под названием «Сильная и независимая». После творческой паузы Ирина Мягкова готова поделиться новыми мыслями. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН певица Татьяна Буланова порадует поклонников юбилейным концертом, на котором исполнит известные хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие. Татьяна Буланова многократно становилась лауреатом «Песни года». Начало в 19:00.

В арт-пространстве «Цоколь» пройдет закрытие выставки картин Диляры Гатауллиной «Антологии личностей». Экспозиция разделена на три пространства: основное — полотна на философскую тематику, клетка — картины, говорящие о боли, надежде и возрождении, комната 18+ — работы в стиле ню, показывающие красоту человека в неожиданных и смелых ракурсах. Начало в 17:00.

13 октября (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На «Локомотив Арене» пройдет шоу «Звездные хиты» — концертный тур, где на одной сцене соберутся разные артисты. В их числе — Клава Кока, Татьяна Овсиенко, Шура, группы Dabro и «На-На». Начало в 19:00.

Оркестр CAGMO представит новую концертную программу — «Симфония Imagine Dragons + Coldplay». В исполнении симфонического оркестра при свете свечей прозвучат композиции группы Imagine Dragons. В программе — Believer, Bones, Natural, Thunder, Radioactive, Enemy (OST Arcane: League of Legends), Demons, Whatever It Takes, Warriors, Bad Liar, Shots, I’m So Sorry, Rise Up, Battle Cry. Во втором отделении прозвучит музыка Coldplay. Начало в 19:00.

14 октября (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии ансамбль INSULA MAGICA сыграет «Концерт для полуночников» с программой «Эхо Полтавы». Музыканты исполнят российские канты времен Северной войны и инструментальную композицию из Тобольского манускрипта шведского военнопленного Густава Блидстрема 1715 года. Начало в 21:00.

15 октября (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Еще одно мероприятие в Новосибирской государственной филармонии — вечер аргентинского танго с Танго-оркестром Александра Веретенникова. Также на сцену выйдет маэстро из Буэнос-Айреса Эсекьель Гомес в паре с Татьяной Герасимовой. Музыканты погрузят зрителей в историю танго и расскажут с чего начался этот жанр. Прозвучат как известные и всем полюбившиеся танго Астора Libertango, Oblivion и Adios Nonino, так и малоизвестные, но не менее значимые композиции.

16 октября (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В клубе «Ночь» пройдет концерт Осенний джаз Евгения Ранга. В этот вечер прозвучат легендарные композиции — Autumn leaves, Autumn in New York, Isfahan в авторских аранжировках. Евгений Ранг — один из самых титулованных джазовых музыкантов Сибири и Дальнего Востока. Он не раз выигрывал фестивали Moscow Jazz Festival, «На крыльях джаза», «Джаз на Байкале» и «Ангара джаз». Начало в 20:00.

Стендап-комик Илья Соболев выступит на сцене концертного зала им. Маяковского. Он представит новую сольную программу, в которой зрителей ожидают перформансы, абсурдные шутки и экспрессивная шоу-программа. Начало в 19:00.

17 октября (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Mayorova Фото: Julia Mayorova

В клубе «Ночь» выступит инди-рок группа Pompeya. Музыканты из Москвы исполняют хиты на английском языке. Группа стала популярна в России после выхода клипа на песню Cheenese в 2010 году, а также дебютной пластинки Tropical в мае 2011 года, в которую вошла песня «90». Ремиксы группы держались в чартах колледж-радиостанций США, поднимались на первые строчки Hype Machine. За свою историю Pompeya выступала на одной сцене со многими знаковыми музыкантами, среди которых Ariel Pink, Neon Indian, Twin Shadow, Mac DeMarco. Начало в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова