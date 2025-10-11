В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане снова ввели режим беспилотной опасности, сообщается в официальном приложении МЧС России. Объявление было опубликовано в 01:36.

На фоне введеного режима в аэропортах республики также на несколько часов введи ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Росавиации уточнили, что во время действия ограничений два воздушных судна, летевших в Казань, а также один рейс в Нижнекамск совершили посадку на запасных аэродромах.

Влас Северин