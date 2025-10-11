«Сибирь» проиграла в Тольятти, дважды ведя в счете

Очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» провела 10 октября в Тольятти. Новосибирцы встретились с местной «Ладой».

Гости дважды вели в счете. В первом периоде нападающий новосибирцев Скотт Уилсон забросил шайбу уже на 15-й секунде. Во втором Сергей Широков вновь вывел «Сибирь» вперед — 2:1, но затем забивали только хозяева и нападающий новосибирцев Кирилл Рассказов, который срезал шайбу в собственные ворота. Итоговый счет — 4:2 в пользу «Лады». Новый главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев назвал одной из причин поражения «простецкие ошибки», допущенные командой.

«Сибирь» за 12 матчей набрала 10 очков. Команда находится на десятом месте конференции «Восток» КХЛ, опережая только уфимский «Салават Юлаев».

Валерий Лавский