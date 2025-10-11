Обломки беспилотников задели школу, детсад и три жилых дома в Волгораде

В Волгоградской области силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Он рассказал, что обломки БПЛА упали на улицу 50 лет Октября в Волгограде. Из-за этого в трех жилых домах, здании школы и детского сада выбило окна, сообщил глава региона.

От налета пострадал один человек: пожилой местный житель получил ранения осколками стекла, добавил губернатор. Ему оказали помощь. Жильцов поврежденных квартир вывели из дома. Их разместят в пунктах временного размещения. На месте падения обломков работают экстренные службы.