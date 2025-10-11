Уфимский «Салават Юлаев» проиграл московскому «Спартаку»

Матч между хоккейными командами «Спартак» (Москва) и «Салават Юлаев» (Уфа) закончился со счетом 2:1 в пользу первых.

В прошлом матче место в воротах «юлаевцев» занимал Семен Вязовой, на встречу с москвичами основным вратарем вышел Александр Самонов.

В первом периоде матча в московском дворце спорта «Мегаспорт» команды голов не забили. «Спартак» не реализовал два удаления гостей, а уфимцы не сумели реализовать одно большинство.

«Спартаку» удалось закрепиться в зоне нападения в начале второй двадцатиминутки за счет большинства. Тем не менее, до середины матча оборона «Салавата Юлаева» успешно справлялась с атаками. Но на 13-й минуте счет открыл Нэйтан Тодд — канадский нападающий, в прошлом сезоне игравший за башкирский клуб. Забить ему помогли Даниил Соболев и Адам Ружичка.

Третий период тоже начался удачно для «красно-белых». На пятой минуте отличился Лукас Локхарт с передач Егора Филина и Александра Пашина (последний является воспитанником «Салавата Юлаева»).

На восьмой минуте уфимский нападающий Денис Ян, не забивавший с 12 сентября, сделал счет 1:2. Его ассистентами стали Александр Хохлачев (сыграл за «Спартак» 320 матчей до сезона 2023/2024) и Семен Берлев.

«Салават Юлаев» терпит второе поражение подряд (после проигрыша московскому «Динамо» 1:4, до этого были победы над «Сибирью» 5:2 и «Сочи» 3:1). В 12 матчах уфимцы выиграли три раза и уступили девять раз. С восемью очками клуб занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ.

14 октября уфимцы примут казанский «Ак Барс».

Идэль Гумеров