Мультикультурное пространство

У дизайнера Натали Людвиг французские и немецкие корни, что во многом определяет ее творческий метод: в своих проектах она соединяет немецкую педантичность с французским шармом, легкостью и искусством art de vivre. В недавнем проекте виллы на Лазурном берегу отразились характерные черты ее стиля и современные тенденции.

Натали Людвиг дизайн увлек еще в детстве, так как ее отец работал директором по продажам в крупной мебельной фирме. Натали получила архитектурное образование в Марселе и Париже, затем работала в немецкой компании, а 12 лет назад основала студию в Мужене, живописном городке недалеко от Канн, и с тех пор выполняет частные и коммерческие проекты по всему миру. Клиенты ценят ее за вневременной стиль, умение сочетать функциональность с изысканностью и создавать интерьеры, гармонично вписанные в окружающую среду, будь то вилла на Средиземном море, яхта в Каннах или шале в Куршевеле.

В ее дизайнерском портфолио есть частные джеты, отели, рестораны, клиники, но больше всего дизайнер любит оформлять дома на Французской Ривьере, черпая вдохновение в средиземноморской природе и местных традициях, которые она дополняет впечатлениями от путешествий, просмотренных фильмов, любимых книг. «Вдохновение везде,— говорит Натали,— интересные места, поездки, кино, книги, мода, даже люди, которых встречаешь на улице». Своим учителем она считает Фрэнка Ллойда Райта. «Его "Дом над водопадом", построенный в 1936–1939 годах,— прекрасный пример того, как архитектура может быть гармонично интегрирована в природную среду. Хотя громкий шум воды, возможно, мешает спокойной жизни»,— смеется она.

Для нее такие вещи очень важны. В домашнем интерьере все должно быть в гармонии: «В идеале это пространство, где людям приятно жить, в котором обаяние прошлого, старины сочетается с современным комфортом»,— говорит дизайнер. Пример такого подхода — один из ее недавних проектов, вилла Сен-Поль на Лазурном берегу. Это семейный дом в традиционном средиземноморском стиле — с тенистыми террасами, каменными стенами, оплетенными бугенвиллеей, и цветущим садом. Созданные Натали интерьеры продолжают тему отдыха на природе: простая обстановка, спокойная бежевая гамма, натуральные материалы.

На первом этаже расположены кухня-столовая, небольшой рабочий кабинет с письменным столом и встроенным книжным шкафом и просторная гостиная с мягкими креслами-«коконами», низкими широкими диванами и массивным камином из природного камня. Пространство выглядит вполне традиционно, как в старых средиземноморских домах, но при этом здесь установлена самая современная Hi-Fi-аппаратура вроде акустической системы Bang & Olufsen (хозяева ценят качественный звук).

На втором этаже расположена главная спальня с собственной ванной комнатой, гардеробной и террасой, выходящей в сад, а на цокольном этаже, в бывших подвальных помещениях, разместились сауна, кинозал, гостевые спальни и винный погреб с барной зоной — место для домашних дегустаций с барными стульями Kettal и дизайнерскими светильниками Tom Dixon.

В своих проектах Натали Людвиг любит использовать натуральные, долговечные материалы: массив дерева, мрамор, керамику, нержавеющую сталь, она считает, что это своего рода знак качества, который делает интерьер вневременным. Вилла Сен-Поль не исключение. На полу тут уложены керамическая плитка и дубовый паркет, ванные комнаты отделаны травертином и мрамором, ткани и ковры наполняют дом уютом, а деревянные балки, сохранившиеся на потолке первого этажа, придают пространству деревенское очарование — получилось место в духе Slow Life, где можно жить без спешки, чувствуя гармонию с природой.

Дом окружен садом. Он был в запущенном состоянии, и команда приложила немало усилий для того, чтобы превратить заросший сорняками участок в цветущий оазис. Этим занимались ландшафтный дизайнер Джереми Аболин и фирма Terra Paysages. На территории есть два бассейна: один длинный и узкий перед крыльцом и другой, главный, справа от дома. К нему можно попасть из гостиной или спуститься по лестнице с террасы мастер-спальни.

Все свои проекты Натали сдает под ключ — вплоть до деталей декора. «Я хочу, чтобы клиенты видели, что все полностью готово для жизни,— говорит она.— Мы застилаем кровати постельным бельем, расставляем посуду в серванте. Вот теперь все. Проект можно считать завершенным».

Татьяна Парфенова