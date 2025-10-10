Медиаосуждение

Басманный районный суд Москвы по ходатайствам ГСУ СКР избрал 10 октября меры пресечения фигурантам уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделенных на медиасопровождение администрации Санкт-Петербурга. Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Елена Никитина, замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» и блогер-медиаменеджер Николай Камнев отправлены в СИЗО. Экс-гендиректору канала и депутату петербургского заксобрания Александру Малькевичу назначили запрет определенных действий, мужу Никитиной — домашний арест. Всем им вменяют хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), главе местного ЦУРа добавили также отмывание денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Глава Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина в Басманном суде Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Экс-гендиректор канала «Санкт-Петербург» и депутат петербургского заксобрания Александр Малькевич Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Задержали фигурантов 9 октября, рассказали “Ъ” источники в Смольном, их доставили в Москву для рассмотрения ходатайств следствия об избрании мер пресечения. 10 октября ГСУ СКР им было предъявлено обвинение в хищении средств Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР) Санкт-Петербурга, являющегося учредителем одноименного телеканала.

Дело расследует Главное следственное управление СКР. Следствие установило, что в 2020–2021 годах ГАТР под руководством Александра Малькевича, экс-гендиректора «Санкт-Петербурга», заключило договоры об информационном сопровождении с частным фондом Николая Камнева.

Исполнители должны были размещать информационные материалы в интернете на ресурсах канала «Санкт-Петербург». Предусмотренные документами публикации в интересах агентства исполнитель решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных в полном объеме обязательствах, утверждает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ГАТР, зная о невыполненных обязательствах, документы с недостоверной информацией все равно подписали и перечислили фонду 37,2 млн рублей.

Деньги на это информационное сопровождение были выделены из городского бюджета. Эти средства фигуранты по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а потом обналичили.

Вопрос избрания меры пресечения им решался вечером в Басманном суде Москвы. Замгендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и медиаменеджера Николая Камнева отправили на два месяца в столичный СИЗО по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Еще один фигурант дела — муж Елены Никитиной и президент Фонда культуры семьи и детства Сергей Кожокар отправился под домашний арест.

Депутату Александру Малькевичу в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий, не уточнив, о каких именно действиях идет речь. Елене Никитиной, помимо растраты в особо крупном размере, вменяют также отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Ее также отправили в СИЗО до 9 декабря.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург