Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после взрыва боеприпаса в частном доме поселка Степной Ленинского района. Двое мужчин погибли, еще один получил травмы. Инцидент произошел в гараже на территории частного домовладения, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По предварительным данным следствия, боеприпас, который мог быть обнаружен в ходе незаконных поисковых работ, сдетонировал во время его разбора. Очевидцы сообщили, что погибшие мужчины, один из которых являлся хозяином дома, пытались разобрать снаряд, чтобы затем сдать металл в пункт приема. В результате взрыва погибли мужчины 36 и 35 лет, а 48-летнего мужчину госпитализировали с различными травмами в больницу имени Фишера.