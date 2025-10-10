В Ярославскую область приехали члены комитета Совета Федерации

В Ярославской области состоялось выездное совещание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Тема для обсуждения — актуальные вопросы комплексного развития территории (КРТ) на примере региона. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

В совещании участвовали председатель комитета СФ Андрей Шевченко, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин и другие. Делегация посетила застраивающиеся площадки в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля, а также в Рыбинске. Как отмечается в сообщении Совфеда, законодатели дали высокую оценку планируемым к реализации проектам КРТ.

«Представленные проекты разработаны сообразно потребностям региона в части обеспечения его дальнейшего социально-экономического развития, а также гармонично вписываются в архитектурный облик Ярославля как историко-культурного центра области. Это отличный пример взаимодействия власти и бизнеса»,— прокомментировал господин Шевченко.

В настоящее время в регионе ведется работа по 19 проектам КРТ, по 13 из них уже заключены контракты с застройщиками.

Алла Чижова