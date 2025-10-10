Константин Пашков стал первым замглавы Минтранса

Константин Пашков назначен первым заместителем министра транспорта. Ранее он занимал должность замглавы ведомства. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта России Фото: Министерство транспорта России

Господин Пашков будет курировать вопросы кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, а также финансовый блок министерства. «Имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы министерства по приоритетным направлениям деятельности»,— следует из пресс-релиза.

Валентин Иванов, занимавший должность первого заместителя Минтранса, назначен замглавы ведомства. Он будет отвечать за инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также курировать задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу.

Константин Пашков — госсоветник РФ первого класса. Родился в 1976 году. В 2000 году окончил Московский государственный медико-стоматологический университет, в 2013 году прошел подготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Господин Пашков с 1999 года работал начальником пресс-службы Московской железной дороги, затем занимал различные должности в Министерстве путей сообщения и РЖД. В Минтрансе господин Пашков работает с 2005 года. Заместителем министра стал в июне 2024-го.