В России в сентябре подорожали помидоры на 23%

Годовая инфляция в сентябре составила 7,98% против 8,14% в августе. В месячном выражении цены выросли на 0,34%. С начала года темпы роста цен составили 4,29%, следует из данных Росстата и Минэкономики.

Среди овощей сильнее всего подешевела морковь (-16,6%), картофель (-15,2%), лук репчатый (-14,8%), капуста белокочанная (-12,8%) и свекла (-12,3%). Цены на яблоки опустились на 12%, виноград подешевел на 9,9%. Помидоры подорожали на 22,7%, перец сладкий — на 7,5%, апельсины — на 4,9%, бананы — на 3,5%. Цены на яйца выросли на 4,4%.

Цены на поездки в ОАЭ подорожали на 22,4%, в страны Юго-Восточной Азии — на 16,7%, в Египет — на 14%. Поездки на отдых на Черноморское побережье подешевели на 8,6%, речной круиз в России — на 3,2%. Бензин подорожал на 2,6%, дизельное топливо — на 1,5%.

По прогнозам ЦБ, в 2026 году инфляция вернется к уровню 4%.