Лукашенко назвал глупостью неприсуждение Трампу Нобелевской премии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал решение Нобелевского комитета не присуждать Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу. Об этом он заявил на полях саммита СНГ в Душанбе, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ее надо было отдавать по всем причинам»,— подчеркнул белорусский лидер. По его словам, глава США совершил немало важных шагов для мира, а решение Нобелевского комитета он назвал «близоруким» и отмети­л, что оно «очень плохую услугу оказало самому мирному процессу». Лукашенко добавил, что Дональд Трамп «может обидеться».

В 2025 году премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо за усилия по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за мирный переход от диктатуры к демократии. В свою очередь Дональд Трамп неоднократно заявлял, что положил конец шести или семи войнам, и многие считают, что он заслужил премию.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Трамп много сделал для урегулирования сложных международных кризисов, добавив, что не знает, достоин ли он Нобелевской премии мира. В ответ Трамп поблагодарил российского лидера и разместил соответствующее видео в своей соцсети Truth Social.