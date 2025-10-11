Протестные, но разрешенные

Массовые мероприятия, включая митинги, власти РФ запретили к проведению в период ковидных ограничений весной 2020 года. Не завершившуюся до конца пандемию в феврале 2022 года сменила СВО, которая также не пошла на пользу санкционированию протестов. Тем не менее власти РФ разрешили в последние годы проведение нескольких десятков акций, включая митинги, пикеты и автопробеги. Самые резонансные из них — в справке “Ъ”.

28 февраля 2022 года состоялась одна из первых акций, санкционированных властями после начала СВО. Ей стал протест жителей Петрозаводска против некачественной работы общественного транспорта. В сентябре 2022 года в Перми состоялся аналогичный митинг против реформы городского транспорта и поднятия тарифов на проезд.

Достаточно часто в России власти санкционировали акции против роста тарифов ЖКХ. Митинги на эту тему прошли в январе 2023 года в Рубцовске, в марте 2023 года в Новосибирске, Перми, Бийске, Оренбурге, Бузулуке и Орске, в феврале и сентябре 2025 года — в Иркутске.

Популярны были и протесты обманутых дольщиков, которые официально митинговали в феврале и марте 2025 года в Ижевске, в апреле — в Пензе, в июне — в Новосибирске. Последняя акция привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина, который потребовал предоставить доклад о ходе расследования дела о мошенничестве в компании «Мегадом». Похожий митинг прошел в сентябре 2025-го на Алтае.

Санкционировались протесты на экологическую тематику. Так, в августе 2022 года в Новосибирской области состоялся автопробег против строительства мусорного полигона недалеко от Новосибирска. В апреле 2023 года в самом городе по тому же поводу состоялся митинг. А месяцем позже в соседнем Искитиме жители протестовали против строительства металлургического завода.

Разрешали власти городов даже акции с политическими требованиями. В феврале 2023 года состоялся митинг памяти Бориса Немцова в Барнауле. В июле 2023 года порядка 20 человек выступили за отставку главы районной администрации Медвежьегорска (Карелия) Максима Антипова. В ноябре 2024 года после санкционированного властями митинга против отмены выборов мэра Якутска был задержан по административной статье его организатор из партии «Яблоко» Анатолий Ноговицин. В июне 2025 года в Республике Алтай жители протестовали против ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления. По разным оценкам, митинг в Горно-Алтайске посетило от нескольких сотен до 4 тыс. человек. Вероятно, это была самая массовая санкционированная акция за последние годы.

В декабре 2023 года в Казани протестовали против запрета абортов. Месяцем ранее местным коммунистам власти отказали в автопробеге в поддержку СВО. В августе 2023-го жителям Перми разрешили поддержать СВО посредством митинга.

В апреле 2024 года пара десятков человек в Новосибирске провели санкционированный пикет за сохранение исторических зданий.

