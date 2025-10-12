В Черноземье 13 октября похолодает и будет дождливо, от +2°C до +9°C

В понедельник, 13 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода. В большинстве из них пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачно, небольшой кратковременный дождь, +5°C. Днем ожидается без осадков, температура составит +9°C.

В Воронеже в течение суток облачная погода с небольшим дождем. В темное время суток до +5°C, днем — +9°C.

В Курске ночью пройдет небольшой дождь, температура снизится до +5°C. Днем будет облачная погода без осадков, до +8°C.

В Липецке в течение суток облачная погода с осадками. Температура ночью опустится до +2°C, днем поднимется +9°C.

В Орле в течение суток сохранится облачность, кратковременный дождь. Температура ночью составит +4°C, днем — +9°C.

В Тамбове в течение суток ожидается дождливая погода. Ночью температура опуститься до +3°C, днем потеплеет до +9°C.

