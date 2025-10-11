В Черноземье 12 октября будет облачно и дождливо, от +4°C до +12°C

В воскресенье, 12 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода. В большинстве из них пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +4°C до +12°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток ожидают облачную погоду, небольшой кратковременный дождь, +7°C. Днем будет без осадков, температура составит +12°C.

В Воронеже в темное время суток будет облачная и дождливая погода, температура составит +8°C. Днем будет сухая погода, до +12°C.

В Курске ночью пройдет небольшой дождь, температура снизится до +6°C. Днем будет облачная погода без осадков, до +11°C.

В Липецке ночью синоптики обещают облачную погоду без осадков, до +4°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +11°C.

В Орле в течение суток сохранится облачность, кратковременный дождь. Температура ночью составит +6°C, днем — +11°C.

В Тамбове ночью будет облачно, без дождя, температура составит +4°C. Днем возможен небольшой дождь, до +12°C.

Ульяна Ларионова