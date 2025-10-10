Томская область на 27% нарастила темпы агрострахования в 2025 году

Как рассказала «Ъ-Сибирь» первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, с января по сентябрь 2025 года регионы Сибири сохранили долю агрострахования в растениеводстве в пределах 20%. Показатель соответствует общероссийской динамике. Основными регионами лидерами в округе по темпам агрострахования в этом году стали Красноярский край и Томская область. Последняя довела долю застрахованной площади посевных до 38%, по животноводству больше 50% поголовья. Общий прирост по всем категориям в регионе составил 27% от уровня 2024 года.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), застрахованная посевная площадь в целом по округу в 2025-м составила 2,9 тыс. га, как и в прошлом, 2024 году. Из этой площади 976 га приходится на Омскую область, 720 га на Алтайкий край, 527 га на Красноярский край, 257 га на Новосибирскую область и 171 га на Иркутскую область.

Страховые выплаты аграриями Сибири с января по сентябрь 2025 года достигли 293,6 млн руб., в аналогичный период прошлого года — 284 млн руб. «Основной застрахованный ущерб в СФО в 2025 и в 2024 годах нанесло переувлажнение почвы», — сообщил президент НСА Корней Биждов. При этом в целом по России за последние четыре года отмечается снижение доли переувлажнения почвы — с 24% до 10% и рост доли «зимних» рисков (сильное промерзание почвы, недостаток снежного покрова) — с 4% до 39%.

По данным «РСХБ-Страхование», основными рисками в заявленных убытках по растениеводству в с января по сентябрь 2025 года во всех регионах России стали — заморозки (60%), засуха (26%), град (11%), переувлажнение почвы (2%). В животноводстве — нарушения электро, тепло и водоснабжения (36%), тепловой удар в результате аномальных колебаний температуры воздуха (30%), болезни (26%), шторм (8%).

Лолита Белова